Москва, 15 сентября, 2021, 10:42 — ИА Регнум. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) взяло 922 допинг-пробы у спортсменов в августе. Об этом 15 сентября сообщили в пресс-службе организации.

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Отмечается, что в качестве тестирующей организации было собрано 809 допинг-проб, из которых семь — на основе заключённых контрактов. Кроме того, по заказу других организаций было отобрано 106 проб.

Таким образом, всего в августе было взято 922 допинг-пробы.

Напомним, в январе 2021 года было отобрано 608 допинг-проб, в феврале — 705, в марте — 701, в апреле — 896, в мае — 1047, в июне — 1127, в июле — 641.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле РУСАДА выявило 11 нарушений спортсменами правил доступности для допинг-тестирования.