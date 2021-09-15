Улан-Удэ, 15 сентября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. В Бурятии 77,3% домохозяйств не испытывают стеснённости при проживании. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Бурятстата по итогам проведённого исследования, в ходе которого было опрошено 432 домохозяйств.

Оксана Хмурова Дом

Испытывают стеснённость 17,6% домохозяйств, ещё 5% испытывают большую стеснённость.

«В 2020 году размер общей площади в расчёте на члена домохозяйства составил 22,7 кв. м, размер жилой площади — 17,2 кв. м, на одно домохозяйство приходится 2,4 жилых комнат», — отметили в службе статистики.

При этом улучшить жилищные условия хотели бы жители 39,3% опрошенных домохозяйств, тогда как удовлетворены имеющимися условиями 60,7%.

Читайте также: Объёмы жилищного строительства в Бурятии выросли вдвое