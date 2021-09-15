Оренбург, 15 сентября, 2021, 10:42 — ИА Регнум. Оренбург технически готов к отопительному сезону. С 20 сентября, в зависимости от погоды, могут начать пробные топки, сообщает пресс-служба мэрии.

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Заместитель главы города по вопросам ЖКХ и транспорта Татьяна Малышева заявила, что для социальных учреждений отопительный сезон может начаться раньше официального старта. Для этого необходимо подать заявку в АО «ЭнергосбыТ Плюс» и меть паспорт технической готовности объекта к отопительному сезону.

«В Оренбурге технически все готово для подачи тепла в объекты соцкультбыта. На сегодня тепло уже поступает в городской Дом малютки и инфекционную больницу», — сказала вице-мэр.

Стоит отметить, согласно законодательству 15 сентября — срок получения паспортов готовности для потребителей. На сегодняшний день к началу отопительного сезона готов 3151 многоквартирный дом (99%). Не уложились в срок и не получили паспорта готовности 5 управляющих организаций Оренбурга.