Джакарта, 15 сентября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Совместная команда военных и полиции отправилась к месту крушения самолета Rimbun Air в индонезийской провинции Папуа, сообщает CNN Indonesia.

AlexandrVe Самолет

Самолет потерпел крушение примерно в 800 метрах от аэропорта. Самолет был обнаружен на высоте 2400 метров.

Объединенная спасательная группа направилась к месту происшествия.

На борту самолета находился экипаж из трех человек.

Как сообщало ИА REGNUM, грузовой самолет Rimbun Air потерпел крушение из-за плохой погоды в провинции Папуа.