Самара, 15 сентября, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Трех заблудившихся грибников нашли в Самарской области. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба областной поисково-спасательной службы.

Иван Шишкин. Грибники. 1870

Сообщается, что вечером 14 сентября спасатели начали поиски заблудившихся грибников в лесу рядом с поселком Елшняги Кинельского района. Во время сбора грибов в лесу потерялись женщины 1948 и 1973 годов рождения и мужчина 1947 года рождения.

Отмечается, что спасатели и волонтеры искали грибников всю ночь. Рано утром были найдены две женщины, чуть позже удалось найти мужчину. К счастью медпомощь грибникам не понадобилась.