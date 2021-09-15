Сочи, Краснодарский край, 15 сентября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Компания «Автодор» намерена начать строительство хорды Екатеринбург-Краснодар в 2023 году. Об этом заявил журналистам глава компании Вячеслав Петушенко в ходе брифинга на форуме «Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве».

Rosavtodor.ru Автотрасса

«Это 1600 километров, мы до 2030 года пока планируем половину трассы построить, начало в 2023 году. Мы сейчас прорабатываем эти варианты до конца, поэтому сейчас не хотел бы бросаться цифрами», — сказал Петушенко.

Согласно планам, указанная трасса пройдёт через Саратов, Самару, Волгоград и другие населённые пункты.