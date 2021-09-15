Владикавказ, 15 сентября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. В Северной Осетии будут развернуты в ближайшее время 240 дополнительных коек для лечения ковид-пациентов. Их создадут в Республиканском кожно-венерологическом диспансере Об этом сообщил врио главы правительства РСО-Алании Таймураз Тускаев. Он поручил завершить мероприятия по созданию резерва ковидных коек в кратчайшие сроки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Напомним, в настоящее время в Северной Осетии находятся на стационарном лечении в ковидных госпиталях более 680 человек. Из них коронавирус подтвержден почти у 400 пациентов. Помощь больным оказывают семь медицинских организаций республики.

Месяц назад в РСО-Алании находились на стационарном лечении против коронавируса более тысячи пациентов. Им оказывали помощь в шести медорганизациях.