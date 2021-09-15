Москва, 15 сентября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Авиационная холдинговая компания «Сухой» получила многомиллионный иск от Минобороны России. Претензии на сумму более 342 млн рублей поступили в столичный арбитраж, но пока судом не приняты к производству, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны

Иск появился в базе арбитража Москвы 14 сентября 2021 года. Сумма исковых требований — 342 725 235,48 рубля.

В тот же день министерство подало к «Сухому» ещё одно исковое заявление, но сумма была скромнее — 598 005,07 рубля. Подробности дел пока не сообщались.

Также 14 сентября Минобороны выдвинуло претензии к ПАО «Межгосударственная акционерная компания «Вымпел». Сумма иска — 3 171 468,18 рубля.