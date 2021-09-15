Киев, 15 сентября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. В украинском городе Днепропетровск утром 15 сентября взорвалась машина, в результате чего погибли два человека.

Убийство +

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления полиции, передает корреспондент ИА REGNUM.

Полиция уточняет, что марка взорванного автомобиля — Nissan Primera. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники, эксперты криминалистической лаборатории. Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента.

Вместе с тем местные СМИ считают, что по предварительной информации, это могло быть заказное убийство. Сообщается, что погибший был членом общественной организации «Украинский легион». СМИ не уточняют, кто именно погиб при взрыве автомобиля.