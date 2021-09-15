Москва, 15 сентября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Сегодня, 15 сентября, российская валюта на утренних торгах демонстрирует умеренно-негативную динамику, теряя 0,1% и вновь откатываясь выше отметки 73,00 за доллар США из-за крайне слабой макроэкономической статистики в Китае, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

Ilya Рубли

«Ситуация в китайской экономике продолжает ухудшаться, теперь к резкому сокращению индексов деловой активности (PMI от Caixin) в сфере услуг и производственном секторе до 46,7 и 49,2 пункта, соответственно, добавляется более существенное чем ожидалось, замедление импульса расширения объема промышленного производства с 6,4% г/г до 5,3% г/г, а также настоящий обвал темпов роста розничных продаж с 8,5% г/г до 2,5% г/г, о чем сегодня утром, 15 сентября сообщает Народное бюро статистики Китая.

На фоне рекордно высокого индекса цен производителей (ИЦП) в Китае в 9,5% г/г, стагфляционная угроза для китайкой экономики становится все более очевидной, что вместе с административным давлением властей Китая на крупные технологические компании, а также критическим финансовым состоянием одного из крупнейших китайских операторов недвижимости Evergrande Group, оказывает мощное давление на фондовый рынок Китая.

Индекс Hang Seng сегодня, 15 сентября, теряет 1,56% и более умеренное негативное воздействие на другие рисковые активы — немецкий DAX снижается на 0,15%, российский индекс РТС и индекс Мосбиржи теряют 0,35% и 0,17% соответственно.

Техническая картина также не в пользу российской валюты, если бы не «предвыборная стойкость», курс рубля уже сейчас находился бы на более низких отметках 75,00−76,00 за доллар США.

Но пока российская валюта «защищена» и может себе позволить не обращать внимание на негативные факторы, для нее остается актуальным торговый диапазон 72,70−73,70, в рамках которого, курс может пробовать отыгрывать негативный фон, стремясь к верхней границе своего коридора», — пояснил эксперт.

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