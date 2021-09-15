Симферополь, 15 сентября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Российские компании, в том числе и «Яндекс», обязаны работать одинаково на всей территории страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM, комментируя отказ «Яндекса» от работы на Крымском полуострове, заявил крымский политик, экс-депутат Симферопольского горсовета Степан Кискин.

Иван Шилов ИА REGNUM «Яндекс»

«Я считаю, что все российские компании, без исключения, обязаны подчиняться законам РФ и работать одинаково на всей территории нашей страны, в том числе и в Крыму. Республика Крым — это лакмусовая бумажка на настоящий патриотизм для всех предприятий и учреждений с любой формой собственности. Сам факт отказа работы их в Крыму выглядит банальным предательством не только к крымчанам и к президенту, но и ко всему российскому народу, горячо поддержавшему в 2014 году волеизъявление крымчан на историческое воссоединение со своей Родиной», — считает политик.

«Ссылки на западные санкции выглядят убого, неоправданно и позорно. Если «Яндексу» и другим подобным важней прибыль, чем Родина, то что они тогда делают здесь, в России, и какую пользу они могут принести российскому государству и народу? Сразу вспоминаются слова таможенника Верещагина из фильма «Белое солнце пустыни»: «Я мзду не беру, мне за державу обидно!» Пока эти «Яндексы», «Сбербанки», «Пятёрочки» и другие не перекуются в Верещагиных — Россия в опасности! Сейчас далеко не 1990-е, да и торговать Родиной стыдно и позорно!» — сказал Степан Кискин.

Как сообщало ИА REGNUM, сервисы «Яндекса» не работают на территории Крыма и Севастополя, при этом на карте украинского сайта компании в разделе «Карты» Крым указан как «Автономная республика Крым» — то есть сохранено название территории, действовавшее в украинский период.