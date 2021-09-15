Душанбе, , 10:36 — REGNUM В случае, если ситуация на границе Таджикистана с Афганистаном обострится, страны — члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) окажут помощь таджикской стороне. Об этом 15 сентября рассказал журналистам генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась по итогам совместного заседания Совета министров обороны, Совета министров иностранных дел и Комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ.

Как уточнил генсек ОДКБ, сложившаяся в данный момент ситуация в Афганистане особенно беспокоит организацию.

«Все государства — члены ОДКБ едины во мнении и еще раз подтвердили общую позицию. В случае обострения ситуации на южных рубежах ОДКБ Таджикистану будет оказана вся необходимая военная и дипломатическая помощь», — сказал он.

Также Зась отметил, что ОДКБ призывает мировое сообщество увеличить гуманитарную помощь афганскому населению.

«В совместном заявлении стран ОДКБ содержится призыв к мировому сообществу в расширении гуманитарной помощи афганскому населению, в котором он крайне нуждается», — указал генсек организации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась рассказал, что организация приняла заявление о положении дел в Афганистане.