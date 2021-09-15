Москва, , 10:34 — REGNUM На получение от регулятора ФРГ необходимых разрешений на «Северный поток — 2» может потребоваться до четырёх месяцев. Об этом 15 сентября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров Mid.ru

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«Работы все завершены. Сейчас идёт процесс получения необходимых разрешений от немецкого регулятора. Процесс, как выясняется, по немецкому законодательству не быстрый, там четыре месяца, начало 2022 года обозначается», — уточнил глава российского МИД.

Лавров уверен, что нападки на «Северный поток — 2» продолжатся.

«Я не сомневаюсь, что продолжатся попытки на этот газопровод нападать. Наиболее рьяно против него выступает меньшинство, но это меньшинство агрессивное, прежде всего это прибалты, Польша, ну и еще несколько стран Евросоюза, которые просто руководствуются антироссийскими своими мотивами», — добавил глава российского внешнеполитического ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября российская компания «Газпром» сообщила о завершении строительства газопровода «Северный поток — 2». Представители компании подтвердили, что первые поставки газа по газопроводу «СП-2» на европейский рынок могут быть осуществлены до конца 2021 года.

Оператор строительства газопровода «Северный поток — 2» компания Nord Stream 2 AG уже предоставила в Федеральное сетевое агентство Германии все необходимые документы для сертификации трубопровода.