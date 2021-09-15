Лавров назвал вероятные сроки запуска «Северного потока — 2»
Москва, 15 сентября, 2021, 10:34 — ИА Регнум. На получение от регулятора ФРГ необходимых разрешений на «Северный поток — 2» может потребоваться до четырёх месяцев. Об этом 15 сентября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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Лавров уверен, что нападки на «Северный поток — 2» продолжатся.
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Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября российская компания «Газпром» сообщила о завершении строительства газопровода «Северный поток — 2». Представители компании подтвердили, что первые поставки газа по газопроводу «СП-2» на европейский рынок могут быть осуществлены до конца 2021 года.
Оператор строительства газопровода «Северный поток — 2» компания Nord Stream 2 AG уже предоставила в Федеральное сетевое агентство Германии все необходимые документы для сертификации трубопровода.