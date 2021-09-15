Екатеринбург, 15 сентября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Следственный комитет России начал проверку по факту нахождения тела 42-летнего бизнесмена в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Sledcom.ru Следственный комитет

Проводится судмедэкспертиза для выяснения точной причины смерти. «При первоначальном осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено», — уточнили в СКР.

Следователи опрашивают родственников и знакомых умершего, осуществляют другие действия для определения всех обстоятельств инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, тело предпринимателя было найдено на берегу озера Шарташ.