Таганрог, Ростовская область, 15 сентября, 2021, 10:33 — ИА Регнум. В Таганроге (Ростовская область) стартовал международный театральный фестиваль «На родине А. П. Чехова», участие в котором примут известные российские театроведы и актеры. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Дом, в котором родился Чехов

В период с 15 по 19 сентября таганрожцев и гостей приморского города ждёт знакомство с театральными постановками, а также интересными режиссерскими и актёрскими работами. Открытие фестиваля запланировано в стенах Таганрогского ордена «Знак Почёта» театра имени Чехова. Зрители увидят спектакль «Душечка», а также встретятся с московскими критиками.

Новочеркасский театр драмы и комедии имени Комиссаржевской представит драму «Царская охота», столичный коллектив «Движение» покажет спектакль «Аллеи любви, или Последний пароход» по мотива рассказов Ивана Бунина. Завершит фестиваль Владимирский академический театр драмы трагикомедией Чехова «Скрипка Ротшильда».

Запланированы обучающий семинар «Театр в эпоху цифровых вызовов», кинопоказ «По следам Вахтангова», мастер-класс по актёрской речи.