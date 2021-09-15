Токио, 15 сентября, 2021, 10:35 — ИА Регнум. Компания Toyota представила обновленный кроссовер Corolla Cross. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Toyota Toyota Corolla Cross

Corolla Cross — это модель, расположенная в модельной линейке японской марки между среднеразмерным кроссовером RAV4 и компактной моделью Yaris Cross. Новинка построена на той же платформе TNGA GA-C, что и новая Corolla.

Моторная линейка кроссовера состоит из бензиновых двигателей и гибридных установок. Длина новинки составляет 4490 мм, ширина — 1825 мм, а высота — 1620 мм. Размер колесной базы равен 2640 мм.

Кроссовер оснащается бензиновым двигателем V4 объёмом 1,8 л. Гибридная установка состоит из такого же мотора, предназначенного для гибридов, а также из системы THS II с редукционным механизмом.

Ранее Toyota представила новую версию кроссовера RAV4, получившую название Adventure. Модель получила гибридную установку.

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