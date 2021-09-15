Баку, 15 сентября, 2021, 10:33 — ИА Регнум. Министерство культуры Азербайджана направило в адрес оперативного штаба по защите населения от коронавируса запрос о частичном возобновлении работы театров и кинотеатров в республике. Об этом 14 сентября сообщает агентство Азери-Пресс.

Tonkosti.ru Приморский бульвар. Баку

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«Несмотря на ограничения, нам удалось провести вживую Бакинский джазовый фестиваль и Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли, который в прошлом году проводился в онлайн-формате. Если успешно осуществим это, возможно, будут открыты театры и концертные салоны», — ответили в минкульте на запрос журналистов.

В министерстве отметили, что большинство работников учреждений культуры привились от COVID-19. В ведомстве выразили надежду, что скоро получится победить коронавирус.

Стоит отметить, что в Азербайджане учреждения культуры закрыли для посетителей в марте 2020 года. Летом 2021 года для проведения некоторых мероприятий были сделаны послабления.