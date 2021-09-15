Манчестер, Великобритания, 15 сентября, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Ошибки, подобные той, что допустил полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард, случаются в футболе. Об этом 15 сентября заявил главный тренер команды Уле-Гуннар Сульшер.

Arbeiderpartiet Уле-Гуннар Сульшер

«Такое случается, это футбол. Бывают взлёты и падения. Ситуация иногда может складываться в твою пользу, иногда — идти против тебя», — приводит слова Сульшера пресс-служба клуба.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» проиграл швейцарскому клубу «Янг Бойз» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 1:2.

Решающий гол был забит на 95-й минуте после того, как Лингард сделал пас назад прямо в ноги нападающему швейцарского клуба Теозону Сибачо, который принёс «Янг Бойз» победу.