Ульяновск, 15 сентября, 2021, 10:31 — ИА Регнум. В Ульяновске при федеральном софинансировании достроят проблемный дом по улице Транспортная. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Иван Шилов ИА REGNUM Новостройки

Отмечается, что решение о достройке многоквартирного дома принято на заседании наблюдательного совета Фонда защиты прав — граждан участников долевого строительства. Ожидается, что доля федерального финансирования составит 82% и будет выделено 83 млн рублей. Из областной казны добавят 18,23 млн рублей.

По предварительным расчётам, ключи от новых квартир дольщики получат в третьем квартале 2023 года.

Региональные власти напоминают, что при участии федеральных средств будут достраиваться десять проблемных домов, в отношении девяти объектов в настоящее время идут проектно-изыскательные работа. Ранее заявлялось, что федеральный фонд дольщиков вложит свыше 2 млрд рублей. До 2023 года планируется восстановить в правах 2 056 дольщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из федерального бюджета в Ульяновскую область направлено 1,5 млрд рублей дотаций. Из них 135 млн рублей будут потрачены на решение проблем дольщиков.