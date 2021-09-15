Тюмень, 15 сентября, 2021, 10:30 — ИА Регнум. В Тюмени бывшему командиру отделения взвода ОМОНа ужесточили приговор по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба Тюменского областного суда.

Пресс-служба Тюменского областного суда Вынесение приговора Владимиру Б.

Напомним, в ноябре 2014 года 23-летний новобранец ОМОН Иван Г. получил тяжелую черепно-мозговую травму во время «спарринга-посвящения» с командиром отделения Владимиром Б. Потерпевший стал инвалидом первой группы.

В 2019 году Ленинским районным судом Тюмени Владимир Б. был признан виновным в превышении должностных полномочий и осуждён на четыре года условно. Однако осуждённый не согласился с приговором и оспорил решение суда, заявив, что в его действиях отсутствуют признаки уголовно наказуемого деяния. Меж тем гособвинение посчитало вынесенный Владимиру Б. приговор слишком мягким, и в сентябре 2020 года подало своё кассационное представление.

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции вернул дело на новое рассмотрение в Ленинский районный суд Тюмени. Сегодня, 15 сентября 2021 года, Владимир Б. признан виновным в превышении должностных полномочий (п. «а», «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ), и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года, с отбытием наказания в колонии общего режима.