Мурманск, 15 сентября, 2021, 10:30 — ИА Регнум. В Мурманской области более 107 тысяч пациентов с ковидом и ОРВИ получили бесплатные лекарства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

Таблетки

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«За период пандемии за счет средств областного бюджета лекарствами обеспечены уже более 71 тысячи пациентов, в том числе 15 тысяч пациентов с ОРВИ. Дополнительно за счет средств федерального бюджета препаратами обеспечены более 37,5 тысяч пациентов с коронавирусом», — сообщили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области на лечении с ковидом находятся более 14 тысяч пациентов.