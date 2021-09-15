Новосибирск, , 10:29 — REGNUM Первичное звено здравоохранения активно развивается в районах Новосибирской области. Губернатор Андрей Травников в ходе рабочей поездки 14 сентября ознакомился с работой отремонтированной в рамках нацпроекта «Здравоохранение» детской поликлиники при Каргатской центральной районной больнице, а во время рабочей поездки сегодня, 15 сентября, в село Убинское посетил отремонтированную в рамках национального проекта «Здравоохранение» детскую поликлинику при Убинской Центральной районной больнице.

Больница Правительство Новосибирской области

Отметим, что Совет ветеранов обратился к губернатору с просьбой оснастить Каргатскую больницу передвижным фельдшерско-акушерским пунктом для медицинского обслуживания населения отдалённых от Каргата населённых пунктов — в первую очередь, маломобильных граждан и граждан пожилого возраста.

Губернатор подтвердил, что в ближайшее время все центральные районные больницы Новосибирской области будут иметь мобильные ФАПы. Для Каргатской больницы ФАП будет по плану приобретён в 2022 году, а в этом году жителей отдалённых сёл Каргатского района будет дополнительно обслуживать или мобильная бригада из Новосибирска, или передвижные ФАПы соседнего Чулымского района. Соответствующее поручение решить эту задачу губернатор дал министерству здравоохранения области. Кроме того, на 2022 год в региональной программе строительства ФАПов стоит возведение такого объекта в селе Первотроицк Кубанского сельсовета, а всего в области ежегодно вводится в строй не менее 30 ФАПов.

«Сегодня приоритет номер один для правительства Новосибирской области — здравоохранение. И на примере Убинского мы в очередной раз убедились, что первичное звено медицинских организаций активно развивается не только в Новосибирске, но и в районах области. В этом году мы также начали работу по программе модернизации первичного звена здравоохранения, которая позволит жителям получать качественную помощь на всей территории региона. На 2022 год запланирован ремонт поликлиники для взрослых в Убинском. Будет продолжена программа строительства ФАПов и приобретения мобильных ФАПов, усовершенствования системы медицинского обслуживания населения районов. Программа санаторно-курортного оздоровления ветеранов будет возобновлена в полном объёме, как только это позволит сделать ситуация с пандемией COVID-19. Будем продолжать все программы строительства и приобретения служебного жилья для молодых специалистов и их семей, ищем возможность расширить перечень мер жилищной поддержки кадров. В своё время придём и к строительству бассейна, ПСД на объект находится на экспертизе», — пояснил Травников.