Париж, , 10:25 — REGNUM Правительство Франции призвало КНДР воздержаться от любых действий, которые могут привести к эскалации напряжённости на Корейском полуострове. Соответствующий призыв был опубликован на официальном сайте внешнеполитического ведомства Франции.

Ракета Иван Шилов © ИА REGNUM

Представители МИД Франции выразили беспокойство в связи с недавним испытанием крылатой ракеты большой дальности.

В ведомстве отметили, что Пхеньян по-прежнему проявляет упрямство в вопросах создания оружия массового поражения, которое, в свою очередь, представляет собой региональную и международную угрозу.

МИД Франции также призвал КНДР принять приглашение Южной Кореи и США и согласится на диалог, а также отказаться от оружия массового поражения в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 и 12 сентября Северная Корея испытала новую крылатую ракету большой дальности. По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, ракета смогла успешно поразить цели на дистанции 1,5 тыс. километров. Испытания нового оружия были признаны успешными.