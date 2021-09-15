Бишкек, , 10:25 — REGNUM Еще два обвинения — в организации массовых беспорядков в Бишкеке и попытке насильственного захват власти в октябре 2020 года, предъявили бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву правоохранители страны. Об этом 15 сентября рассказал адвокат бывшего киргизского лидера Сергей Слесарев.

Алмазбек Атамбаев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Атамбаеву вручено уведомление о подозрении в организации массовых беспорядков в столице в начале октября прошлого года и попытке покушения на насильственный захват власти», — приводит его слова ТАСС.

При этом Слесарев добавил, что во время первых дней волнений в Киргизии в октябре минувшего года экс-президент находился под стражей и, как считает адвокат, физически не мог участвовать в организации беспорядков.

Напомним, 5−6 октября, и 9 октября 2020 года на центральной площади Бишкека произошли столкновения между сторонниками различных политических сил, и победа в итоге досталась сторонникам нынешнего президента Садыра Жапарова, которые вынудили оппонентов уйти с площади.