Бишкек, 15 сентября, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Еще два обвинения — в организации массовых беспорядков в Бишкеке и попытке насильственного захват власти в октябре 2020 года, предъявили бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву правоохранители страны. Об этом 15 сентября рассказал адвокат бывшего киргизского лидера Сергей Слесарев.

Иван Шилов ИА REGNUM Алмазбек Атамбаев

«Атамбаеву вручено уведомление о подозрении в организации массовых беспорядков в столице в начале октября прошлого года и попытке покушения на насильственный захват власти», — приводит его слова ТАСС.

При этом Слесарев добавил, что во время первых дней волнений в Киргизии в октябре минувшего года экс-президент находился под стражей и, как считает адвокат, физически не мог участвовать в организации беспорядков.

Напомним, 5−6 октября, и 9 октября 2020 года на центральной площади Бишкека произошли столкновения между сторонниками различных политических сил, и победа в итоге досталась сторонникам нынешнего президента Садыра Жапарова, которые вынудили оппонентов уйти с площади.