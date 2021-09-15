Мурманск, 15 сентября, 2021, 10:24 — ИА Регнум. В Мурманской области выросла подростковая преступность. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре, за восемь месяцев 2021 года несовершеннолетние преступили закон 173 раза, это на 19,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». реж Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Преступник

Всего, по данным ведомства, в регионе зарегистрировано 7 829 преступлений, что на 183 или 2,3% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В структуре преступности преобладают кражи (32,2%), мошенничества (20,6%), преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (9,4%).

Число краж возросло на 1,5%, а мошенничеств и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, сократилось на 4,5% и 13,4% соответственно.

Количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений возросло на 0,8% (с 2 284 до 2 303), а их удельный вес на 0,9% и составил 29,4% (28,5%). При этом раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений снизилась на 0,2% (с 47,3% до 47,1%).

«Более половины преступлений (2 781) совершены лицами, ранее совершавшими преступления, а каждое четвертое (1 074) — в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным экспертов МВД, среднестатистический преступник в России — это мужчина без постоянного источника доходов и ранее уже причастный к противоправным действиям.