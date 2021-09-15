Иллинойс, США, 15 сентября, 2021, 10:26 — ИА Регнум. Американский стартап Rivian начал выпуск электропикапа R1T. Об этом сообщается на странице RJ Scaringe в социальной сети Instagram.

RJ Scaringe Rivian R1T

Первый товарный автомобиль сошел с конвейера завода, расположенного в американском городе Нормал (штат Иллинойс).

Концепт новинки был представлен ещё в 2018 году на автосалоне в Лос-Анджелесе. Первоначально старт производства модели был намечен на 2020 год. Однако этого не произошло. Проект откладывался несколько раз по ряду вопросов.

Автопроизводитель укомплектовал автомобиль 20-дюймовыми колёсными дисками из лёгкого сплава. Также покупателям доступны варианты модели с 22-дюймовыми дисками. Кроме того, авто имеет защитный кожух, воздушный компрессор, кожаный руль с электроподогревом и комфортабельные сиденья, обтянутые перфорированной искусственной кожей.

Ранее компания Chevrolet (принадлежит General Motors) представила 420-сильный пикап Silverado ZR2 2022 модельного года. Машина укомплектована 18-дюймовыми колёсными дисками и внедорожными покрышками.

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