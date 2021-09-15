Челябинск, 15 сентября, 2021, 10:22 — ИА Регнум. В Челябинске двое граждан отданы под суд за разбойное нападение на случайного прохожего и причинение ему смерти. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд

В апреле ночью 23-летние жители Брединского района подошли к незнакомому 40-летнему мужчине и избили его, а затем похитили имущество на 12,3 тыс. рублей. После этого они вернулись и продолжили избивать гражданина. В результате полученных травм он скончался.

Уголовное дело рассмотрит Металлургический райсуд Челябинска. Пока обвиняемые находятся в СИЗО.