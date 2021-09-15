Ульяновск, 15 сентября, 2021, 10:20 — ИА Регнум. В Ульяновске перед судом предстанут члены организованной группы лжегазовиков. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Фигурантами уголовного дела стали трое мужчин: 31-летний житель Омска, его сообщников задержали в Уфе. Их обвинили в мошенничестве при установке газового оборудования в многоквартирных домах. По данным правоохранителей, преступная группа была создана в январе 2020 года и их жертвами, как правило, становились пенсионеры.

«Представляясь сотрудниками газовой службы и угрожая штрафами, обвиняемые навязывали замену газового оборудования по существенно завышенным ценам — от 1,5 тысяч до 10 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

В управлении отмечают, что злоумышленники не имели соответствующих разрешений на осуществление этой деятельности, при этом используя поддельные удостоверения и спецодежду.

Обвиняемые находятся под арестом. Им инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). Материалы направлены в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года в Ленинском районе Ульяновска завершено расследование уголовного дела в отношении 33 жителей, которых обвиняют в хищении у страховых компаний более 37 млн рублей.

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