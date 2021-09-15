Душанбе, 15 сентября, 2021, 10:20 — ИА Регнум. В настоящее время в Москве ожидают от Вашингтона объяснений по поводу вмешательства США в дела России. Об этом 15 сентября заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Душанбе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

По словам министра иностранных дел России, конкретные факты такого вмешательства были переданы американскому послу Джону Салливану, который «воспринял этот документ как информацию», которую он обещал проверить.

«Правда, он сообщил, что у них нет никаких данных, что кто-то нарушает российское законодательство, но данные ему передали, они достаточно серьезные. Вот и всё. Ждем ответа от наших американских коллег, почему такое происходит», — сказал Лавров.

Отметим, 10 сентября посол США в РФ Джон Салливан был вызван в МИД России, где ему заявили о недопустимости вмешательства во внутренние дела нашей страны.