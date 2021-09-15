Саратов, 15 сентября, 2021, 10:20 — ИА Регнум. В Саратовской области за прошедшие сутки зарегистрировали 253 новых случая заражения коронавирусом, выписались по выздоровлении 189 пациентов. Накануне заболели 250 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из числа новых носителей коронавируса пневмония диагностирована у 82 пациентов, с признаками ОРВИ — 168 человек, у троих — бессимптомное течение заболевания. Всего по состоянию на 15 сентября подтверждено 84 472 заражения. Выздоровели с начала наблюдения 77 759 человек.

Наибольшее количество заболевших за прошедшие сутки зарегистрировали в Саратове — 104 случая, остальные — в других районах области. Среди инфицированных преобладают жители старше 60 лет — 65 человек, 32 — в возрасте до 20 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, по 200 рублей за каждого вакцинированного от COVID-19 пациента планируют доплачивать медработникам в Башкирии.

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