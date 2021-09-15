Пермь, 15 сентября, 2021, 10:20 — ИА Регнум. Пермский баскетбольный клуб «Парма» одержал победу над израильским клубом «Хапоэль Эйлат» в четвертьфинале квалификационного этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 79:76.

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Самым результативным игроком матча стал защитник «Хапоэля» Брайан Аллен, набравший 28 очков. Лучшим в составе «Пармы» стал Эйгирдас Жукаускас, на его которого 19 очков.

За выход в финал квалификационного этапа Лиги чемпионов «Парма» поспорит с французским клубом «Ле Ман». Матч состоится 16 сентября.