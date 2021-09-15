Екатеринбург, 15 сентября, 2021, 10:23 — ИА Регнум. В Свердловской области подскочили цены на молоко, сообщает Свердловскстат.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Молоко

По данным статистического ведомства, в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле средняя цена на молоко увеличилась на 4,8% и 3% соответственно за месяц.

В июле литр молока стоил в среднем 50,96 рубля в Екатеринбурге, в августе — 53,52 рубля. В Нижнем Тагиле цена выросла с 54,36 до 56.03 рубля за литр.

В ряде городов региона цена на молоко в августе несколько снизилась (с 50,64 до 50,36 рубля в Каменске-Уральском и с 56,05 до 54,85 рубля в Серове).

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе зафиксировали аномальный рост цент на стройматериалы.