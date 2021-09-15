Чита, 15 сентября, 2021, 10:19 — ИА Регнум. Забайкальском крае, в связи с предстоящим Единым днём голосования, не будут прерывать образовательный процесс. Как сообщает 15 сентября пресс-служба правительства региона со ссылкой на слова заместителя министра образования и науки края Наталию Шибанову, несмотря на то, что на территории края в образовательных организациях предстоит развернуть более 200 избирательных участков, будут задействованы дополнительные входы. В случае если архитектура здания не позволит их организовать, будут введены дополнительные смены, сокращение уроков или перевод учащихся на дистанционное обучение на один день.

Иван Шилов ИА REGNUM Школьник

«Такой регламент не нарушит деятельность образовательных организаций при параллельном функционировании избирательных комиссий», — пояснила чиновница.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября 2021 г. в Забайкальском крае, помимо депутатов Государственной думы, будут выбирать ряд руководителей муниципальной власти.