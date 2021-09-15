Вашингтон, 15 сентября, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Жители России смогут приобрести новые модели смартфонов серии iPhone 13 с 24 сентября. А уже с 22 сентября оформить предзаказ.

William Hook IPhone

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Цены на смартфоны начинаются от 70 тысяч рублей. Именно столько стоит самый дешевый iPhone 13 mini. Базовую модель iPhone 13 с объёмом памяти 128 гигабайт можно будет купить за 80 тысяч рублей. Эта модель с объёмом памяти 512 ГБ обойдётся в 99 990 рублей.

iPhone 13 стоит от 79 990 рублей до 109 990 рублей в зависимости от объёма памяти. iPhone 13 Pro можно будет приобрести по цене от 99 990 тысяч рублей до 149 990 рублей (за модель с объёмом памяти 1 ТБ), iPhone 13 Pro Max — от 109 990 рублей до 159 990 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, серию новых смартфонов iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max компания Apple представила 14 сентября.