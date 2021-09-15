Варшава, 15 сентября, 2021, 10:17 — ИА Регнум. 14 сентября протестующие в Варшаве медработники бойкотировали встречу с министром здравоохранения Польши Адамом Недзельским. Они заявили, что свои требования хотят обсудить исключительно с премьер-министром страны Матеушем Моравецким. Об этом сообщает Polskie Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Министр Недзельский назвал поведение протестующих «неуважительным» и обвинил их в «нежелании обсудить по существу проблемы системы здравоохранения в Польше».

В руководстве Национального профсоюза медработников Польши, организовавшего протесты, в ответ на это обвинили главу минздрава в «создании проблем в здравоохранении, которые спровоцировали протесты».

Как сообщало ИА REGNUM, 11−12 сентября у входа в канцелярию премьер-министра Польши в Варшаве Национальный профсоюз медицинских работников Польши установил «палаточный городок». В нем уже несколько дней проживают медработники, которые требуют повышения заработной платы и приравнивания медработников к государственным служащим. Министр здравоохранения республики 14 сентября предложил им сесть за стол переговоров.