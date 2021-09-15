Москва, 15 сентября, 2021, 10:17 — ИА Регнум. Национальная безопасность России включает в себя в качестве важнейшего компонента информационную безопасность, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами доцент Валерий Корнейчук.

Иван Шилов ИА REGNUM Яндекс

«Информационная безопасность представляет собой состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних информационных угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод человека и гражданина, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальная целостность и устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации, оборона и безопасность государства.

Расширение единой мировой сети интернет и нахождение в этой сети крупных средств массовой информации (СМИ), создание цифровых платформ продвижения новых информационных технологий, являясь фактором развития экономики и совершенствования различных государственных институтов, сделает интернет местом конкурентной борьбы при продвижении новых, зачастую противоречащих конституции нашей страны, взглядов на построение общества, государства и мировоззрений российских граждан.

Международные корпорации Google, Facebook и другие зарубежные цифровые платформы размещают противоречивый контент в российском сегменте интернета, не реагируют на предписания Роскомнадзора, что создает угрозы информационной безопасности России и российским гражданам.

В интернет-СМИ растет объем материалов, содержащих предвзятую оценку государственной политики Российской Федерации. Технической базой для реализации подобной политики со стороны зарубежных СМИ является существующее распределение между странами ресурсов сети интернет, не позволяя реализовать совместное справедливое, основанное на принципах доверия разделение ресурсов и управление ими.

Затрудняет формирование системы международной информационной безопасности отсутствие международно-правовых норм в информационном пространстве, направленных на реализацию равноправного партнерства в сети. В итоге такие корпорации, как Google, Facebook, «Яндекс» становятся монополистами в предоставлении доступа к ресурсам сети, проведении поисковых и иных выборок в российском сегменте интернета.

В частности, действия компании «Яндекс» и связанных с ней сервисов в российском сегменте интернета в части предоставления услуг пользователям имеет чисто коммерческую направленность и зачастую вытесняют с рынка конкурентов.

Складывающаяся, таким образом, монополия интернет-гиганта создает угрозы равноправного и независимого функционирования различных провайдеров и сервисов на интернет-рынке России.

Кроме того, продаваемые на территории России смартфоны и айфоны имеют установленные на них зарубежные поисковые системы, алгоритмы подбора информации из СМИ которых не являются полными и достоверными.

Основные усилия нашего государства в области информационной безопасности сегодня направлены на поддержание политической и социальной стабильности, территориальной целостности российского государства, обеспечение основных прав и свобод человека и гражданина, а также защиту информационной инфраструктуры органов государственной власти и крупных государственных структур.

На законодательном уровне уже приняты нормативные акты, упорядочивающие вещание телерадиопрограмм в сети интернет, ФАС работает с иностранными IT-гигантами по удалению запрещенного контента в российском сегменте интернета, по установке на продаваемые смартфоны российских поисковых систем и другие работы. Эти работы с учетом важности их проведения для информационной безопасности нашего государства будут продолжены», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Арбитражный суд Москвы 22 сентября 2021 года рассмотрит дело с участием «Яндекса», ещё весной ставшего фигурантом антимонопольного расследования.

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