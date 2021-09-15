Ставрополь, 15 сентября, 2021, 10:16 — ИА Регнум. В Ставропольском крае сделают удобнее процедуру голосования на предстоящих выборах для маломобильных групп населения. Для них будет организована работа «социального такси». Воспользоваться услугой смогут проживающие в краевой столице инвалиды или пожилые граждане, сообщили в администрации города.

Rama Выборы

Специальный автотранспорт будет дежурить с 08:00 до 20:00 все три дня голосования — с 17 по 19 сентября.

Четыре автомобиля — две легковых машины и две «Газели», оборудованные гидромеханическими подъёмниками», доставят избирателей на нужный им избирательный участок. Для вызова «социального такси» необходимо будет позвонить по номеру телефона, указнному в администрации Ставрополя.