Кызыл, 15 сентября, 2021, 10:15 — ИА Регнум. В столице Тувы Кызыле правоохранители изъяли из семьи двоих детей, находившихся в социально опасном положении. Против их матери возбудили уголовное дело за оставление малолетнего ребёнка в опасности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону.

Pixabay.com Младенец

Вечером 3 сентября годовалую девочку нашли ползающей вблизи оживлённой дороги в одной майке. На её теле имелись ссадины и следы от укусов комаров. Случайная прохожая забрала ребёнка и обратилась в полицию, после чего его поместили в детское соматическое отделение.

Выяснилось, что 28-летняя мать девочки в тот день распивала спиртные напитки с малознакомыми людьми и не помнила, где оставила ребёнка. Помимо дочери у неё есть сын 8 лет, воспитанием которого занимается бабушка.

«Решением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при мэрии г. Кызыла ребенок помещен в Овюрскую центральную районную больницу по месту постоянного жительства матери. В настоящее время решается вопрос об ограничении либо лишении женщины родительских прав в отношении обоих детей», — отметили в ведомстве.