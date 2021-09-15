Джакарта, 15 сентября, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Грузовой самолет Rimbun Air потерпел крушение из-за плохой погоды в провинции Папуа, сообщает CNN Indonesia.

wacki56 Самолет

Самолет был обнаружен посреди леса.

Вероятной причиной крушения самолета стал очень густой туман.

На борту самолета находились три человека, а именно пилот, второй пилот и техник.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство транспорта Индонезии раскрыло хронологию крушения грузового самолета Rimbun Air в провинции Папуа.