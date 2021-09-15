Власти Николаевской области сообщили о повреждении промышленного объекта
Николаев, Украина, 3 мая, 2024, 08:50 — ИА Регнум. В Николаевской области получил повреждение промышленный объект, написал 3 мая глава областной администрации Виталий Ким в Telegram-канале.
Иван Шилов ИА Регнум
«Повреждения получил объект промышленной инфраструктуры», — сообщил Ким, уточнив, что объект находится в Николаевском районе.
Министерство обороны России не сообщало о нанесении ударов по объектам в Николаевской области.
Как информировало ИА Регнум, украинские СМИ вечером 2 мая распространили информацию о взрывах в городе Кривом Роге. Воздушную тревогу на тот момент не объявляли.
Как заявил глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак, над Криворожским районом сбили дрон.