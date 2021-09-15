Нальчик, 15 сентября, 2021, 10:13 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии стартовала иммунизация от гриппа. В республике планируют привить не менее 60% населения, сообщили 15 сентября в пресс-службе минздрава региона.

Вакцинация

Так, в осенне-зимний сезон будут сделаны прививки свыше 132 тыс. детей и 281 тыс. лиц из числа взрослого населения, в том числе 4 тыс. беременных.

«В Кабардино-Балкарии прививку в 2021—2022 годах получат 132 300 детей, 4000 беременных женщин и 281 600 взрослых. То есть, всего 417 900 человек, это порядка 60% населения», — говорится в сообщении минздрава. По данным ведомства, при вакцинации применяют препараты «Ультрикс Квадри», который предназначен для вакцинации детей и беременных, а для взрослого населения — «Совигрипп».