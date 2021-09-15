Кемерово, , 10:14 — REGNUM В Кемеровской области по аналогии с программой «Моя новая школа» будет запущена программа «Мой новый детский сад». Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилёв, который сегодня, 15 сентября, в ходе рабочей поездки в Новокузнецк проинспектировал ход строительных и ремонтных работ на двух дошкольных учреждениях.

Детский сад Fryazino.org

«В Кузбассе уже успешно действует программа «Моя новая школа». По этому же принципу мы разработали и запускаем проект «Мой новый детский сад». Наш проектный институт «Кузбасспроект» подготовил варианты типовых красивых, комфортных, адаптированных к климату региона детсадов. Детсад №235 стал пилотным объектом программы, далее она будет реализовываться в других районах области», — отметил Цивилёв.

Он отметил, что уже 1 октября будут представлены проекты и названы адреса объектов, которые войдут в первый этап реализации программы.