Лас-Вегас, США, 15 сентября, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Российский боец смешанных единоборств Альберт Дураев подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба организации.

(сс) Andreas Arcabic UFC

Дураев победил бразильца Кайо Биттенкура в рамках турнира Dana White’s Contender Series, который прошёл в ночь на 15 сентября. После боя президент UFC Дэна Уайт предоставил Дураеву контракт с организацией.

32-летний Дураев является бывшим чемпионом организации ACB, при этом он не выступал с сентября 2018 года. Всего он одержал 14 побед и потерпел три поражения.