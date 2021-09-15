Владивосток, 15 сентября, 2021, 10:16 — ИА Регнум. В Уссурийске Приморья пьяная мать забыла в ване с водой годовалую дочь — ребёнок утонул.

Ванна

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Она отнесла девочку в ванную, включила воду и ушла продолжать застолье с приятельницей. Про дочь на некоторое время забыла, когда опомнилась, то было поздно, девочка захлебнулась и не подавала признаков жизни.

Полиция выяснила, что женщина нигде не работает и ранее уже была судима за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. Кроме того, у неё — пятеро малолетних детей, но в отношении двоих из них она лишена родительских прав. Она состоит на учёте в отделе по делам несовершеннолетних ОМВД по Уссурийску, пишет VL.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области на скамье подсудимых окажется 68-летний житель Бузулука. Мужчину обвиняют в преступлении против половой свободы ребёнка.