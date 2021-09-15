Санкт-Петербург, 15 сентября, 2021, 10:24 — ИА Регнум. Спасатели подняли на поверхность канала Грибоедова затонувший в центре Северной столицы теплоход. Об этом 15 сентября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Пресс-служба СЗТП Затонувший теплоход подняли на поверхность воды.

Напомним, 14 сентября на канале Грибоедова напротив дома 54 из-за сильного ветра и подъема воды частично затонул прогулочный теплоход. По предварительным данным, судно принадлежит ООО «Попутный ветер», во время происшествия на теплоходе людей не было, разлива нефтепродуктов не произошло.

На место происшествия выезжали работник Санкт-Петербургской транспортной прокуратуры, сотрудники полиции ЛО МВД России на водном транспорте и МЧС России. Как уточнили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры (СЗТП), надзорным ведомством организована проверка всех обстоятельств произошедшего, а также будет дана оценка действиям ответственных лиц, и при наличии оснований будут приняты меры.

В ГУ МЧС по Петербургу ИА REGNUM рассказали, что судно было поднято вечером 14 сентября с помощью специального грузового крана.

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Видео: пресс-служба СЗТП.