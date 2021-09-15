Стоимость ремонта дороги в двух районах Чувашии снизилась до 119 млн рублей
Чебоксары, 15 сентября, 2021, 10:08 — ИА Регнум. В Чувашии по итогам конкурса затраты на ремонт почти семикилометрового участка дороги снижены на 9,32% — до 119 млн рублей. Соответствующее извещение о заключении контракта опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Заказчиком является казённое учреждение «Управление автомобильных дорог Чувашской Республики» (подведомственное министерству транспорта). Речь идёт о ремонте автомобильной дороги Атлашево — дороги «Волга» — Марпосад (участок 0+000 — км 6+970) в Марпосадском и Чебоксарском районах. Это участок протяжённостью 6,96 км.
Продолжительность ремонта составит шесть месяцев, в том числе в 2021 году на подготовительные работы предусмотрен один месяц, в 2022 году ремонт будет идти с 1 мая по 1 июля, в 2023 году — с 1 мая по 1 августа.
Начальная цена составляла 131 227 039 рублей. Данные средства предусмотрены в республиканском бюджете.
По итогам конкурса контракт заключён с обществом с ограниченной ответственностью «Воддорстрой» из Цивильского района. Цена контракта составила 119 000 000 рублей. Таким образом, стоимость снижена на 12 227 039 рублей, или на 9,32%.