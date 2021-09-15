Чебоксары, 15 сентября, 2021, 10:08 — ИА Регнум. В Чувашии по итогам конкурса затраты на ремонт почти семикилометрового участка дороги снижены на 9,32% — до 119 млн рублей. Соответствующее извещение о заключении контракта опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Дорожный ремонт

Заказчиком является казённое учреждение «Управление автомобильных дорог Чувашской Республики» (подведомственное министерству транспорта). Речь идёт о ремонте автомобильной дороги Атлашево — дороги «Волга» — Марпосад (участок 0+000 — км 6+970) в Марпосадском и Чебоксарском районах. Это участок протяжённостью 6,96 км.

Продолжительность ремонта составит шесть месяцев, в том числе в 2021 году на подготовительные работы предусмотрен один месяц, в 2022 году ремонт будет идти с 1 мая по 1 июля, в 2023 году — с 1 мая по 1 августа.

Начальная цена составляла 131 227 039 рублей. Данные средства предусмотрены в республиканском бюджете.

По итогам конкурса контракт заключён с обществом с ограниченной ответственностью «Воддорстрой» из Цивильского района. Цена контракта составила 119 000 000 рублей. Таким образом, стоимость снижена на 12 227 039 рублей, или на 9,32%.