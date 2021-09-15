Казань, 15 сентября, 2021, 10:09 — ИА Регнум. В Казани 64-летнюю женщину обманули на сумму более 5 млн рублей. С заявлением пострадавшая обратилась в полицию, сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Https://pixabay.com Деньги

Женщина объяснила стражам порядка, что пыталась уберечь свои накопления и оформила на свое имя несколько кредитов. Со слов пострадавшей, днем 6 сентября ей на мобильный телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Он заверил женщину, что с ее счетов мошенники пытаются снять средства, предъявив доверенность. Предотвратить их намерения можно путем срочного перевода денег на «защищенный» счет. Женщина согласилась. Затем ей позвонила якобы сотрудница банка и попросила пенсионерку поехать в банк и снять определенную сумму, а также оформить кредит на недостающую сумму, которую нужно перевести на несколько абонентских номеров. Женщина так и сделала. На протяжении нескольких дней ей звонила незнакомка и просила повторять те же действия. Деньги, с ее слов, нужно было переводить на разные счета, которые диктовала злоумышленница.

В итоге сумма материального ущерба превысила 5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Как сообщало ИА REGNUM, жители Татарии еженедельно, попадая на уловки мошенников, теряют 10−15 млн рублей.

Читайте также: Жители Татарии всё чаще становятся жертвами мошенников