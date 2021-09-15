Уфа, 15 сентября, 2021, 10:08 — ИА Регнум. 312 носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба республиканского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сообщается, что всего в регионе выявили 61 614 случаев заражения коронавирусом. При этом справились с ним 54 080 человек, в том числе 265 победили вирус за минувшие 24 часа.

Отмечается, что в республике за прошедшие сутки констатировали смерть 16 пациентов с COVID-19. Прививки от этой инфекции в регионе получили 1 227 114 человек, завершили вакцинацию 1 108 271 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 14 сентября в республике за сутки выявили 308 носителей коронавируса.